O biserica din Salaj a gasit o metoda inedita pentru incasarea taxelor de pomelnic si de cult in pandemie. Preotii emit si chitante

Ce taxe se incaseaza

Postarea bisericii

Semnificatia mersului cu Iordanul

Conform randuielii bisericesti, pana la Boboteaza, preotii ortodocsi si catolici umbla cu Iordanul - un vechi obicei prin care sunt sfintite casele credinciosilor. Pentru ca suntem in plina pandemie, reprezentantii unui lacas de cult din judetul Salaj au gasit o solutie pentru ca putea incasa taxa de pomelnic, taxa de cult si cea pentru cruce, cu respectarea regulilor de distantare sociala.Reprezentantii Bisericii Ortodoxe "Intrarea Maicii Domnului in biserica" din Simleu Silvaniei au postat un anunt pe retelele de socializare prin care informeaza credinciosii cu privire la programul si taxele, in baza caruia preotii vor sfinti locuintele, dar si la regulile pe care credinciosii trebuie sa le respecte.Conform traditiei crestine, pana la Boboteaza, preotii umbla cu Iordanul - un vechi obicei prin care sunt sfintite casele credinciosilor.Preotii bisericii "Intrarea Maicii Domnului in biserica" din Simleu Silvaniei, judetul Salaj au gasit o solutie pentru ca putea incasa taxele bisericesti de pomelnic, de cult si taxa pentru cruce in pandemie - Credinciosii sa pregateasca din timp un plic, pe care sa noteze numele familiei si adresa.Solutia se recomanda pentru respectarea masurilor de protectie Covid-19 si pentru reducerea timpului intalnirii.ANUNT - Sfintirea caselor 2021* Se recomanda ca, pentru respectarea regulilor de distantare si pentru reducerea timpului intalnirii, credinciosii sa pregateasca din timp un plic, pe care sa noteze numele familiei si adresa, in care pot pune, dupa caz si dupa dorinta fiecaruia, pomelnicul familiei pentru pomenirile anuale (15 lei/nume/an), taxa de cult (100 lei/an/major angajat) si pentru cruce. Ulterior, in acelasi plic, fiecare isi va primi chitanta la biserica.** In cazul in care programul afisat va suferi modificari din motive temeinice (ex: inmormantare , etc.) este important de retinut, ca regula principala, faptul ca preotul nu va veni la sfintirea caselor dupa ora 20:00", au spus reprezentantii Bisericii Ortodoxe "Intrarea Maicii Domnului in biserica" din Simleu Silvaniei.Mersul cu Iordanul este o veche randuiala bisericeasca si presupune sfintirea caselor credinciosilor ortodocsi si catolici. Insotiti de alti slujitori ai bisericii, preotii pornesc acest ritual inca din prima zi a anului, astfel incat pana in ajun de Boboteaza sa poata vesti botezul Mantuitorului si pentru a binecuvanta casele tuturor enoriasilor, relateaza Adevarul. Cu prilejul acestei vizite pastorale, cu ajutorul unui manunchi de busuioc cufundat in vasul cu apa sfintita, preotii stropesc prin casa si ii binecuvanteaza pe toti membrii familiei, lucrurile pe care acestia le folosesc, dar si intreaga gospodarie.In tot acest timp, preotul tine in mana dreapta crucea si canta Troparul Bobotezei: "In Iordan botezandu-Te, Tu Doamne, inchinarea Treimii s-a aratat, ca glasul parintelui a marturisit Tie, Fiu iubit pre Tine numindu-Te si Duhul, in chip de porumb, a adeverit intarirea Cuvantului. Cel ce Te-ai aratat, Hristoase Dumnezeule, si lumea ai luminat, marire Tie".Acest ritual se executa anual, intrucat sarbatoarea Bobotezei este considerata una a reinnoirii, a inceputului unei noi vieti duhovnicesti.