O campioana mondiala la bikini fitness candideaza la Primaria Radauti: "Vreau sa incepem restaurarea orasului din toate punctele de vedere"

Considera ca poate sa "reinvie" municipiul si a declarat ca este increzatoare in sansele ei, reusind sa duca la capat tot ce si-a propus pana in prezent, cum ar fi sa obtina doua titluri de campioana mondiala la bodybuilding, potrivit vremeanoua.ro Olivia Stan mai povesteste ca si-a dorit sa studieze Biblia, drept urmare a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxa din Bucuresti. Mai apoi, cariera in sport a determinat-o sa paraseasca tara. Totusi, s-a intors acasa pentru ca a vazut "degradarea avansata" a orasului in care s-a nascut."Mi-ar placea enorm sa raman langa voi, si sa incepem restaurarea orasului din toate punctele de vedere. Candidez la functia de primar independent alaturi de o echipa profesionista neinregimentata politic. De voi depinde cum va fi viitorul orasului nostru", a declarat Olivia Stan, potrivit sursei citate.