VIDEO 1,7 tone de tutun vrac gasite intr-o utilitara care transporta ceapa. Descoperirea a fost facuta de politistii de frontiera din Giurgiu

Potrivit Politiei de Frontiera, joi seara, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, pe sensul de intrare in tara, un cetatean roman, in varsta de 32 de ani, conducand o autoutilitara inmatriculata in Romania. Conform documentelor de insotire a marfii, soferul transporta saci cu ceapa din Bulgaria, pentru o societate comerciala din Romania. Impreuna cu soferul mai calatorea un alt cetatean roman, in varsta de 33 de ani.In urma verificarilor, politistii de frontiera au constatat ca in compartimentul pentru marfa al autoutilitarei, in spatele sacilor cu ceapa, erau ascunsi prin metoda capac mai multi saci de culoare neagra ce contineau tutun vrac (echivalentul a 170 de baxuri).In total, este vorba despre 1.700 de kilograme de tutun vrac, echivalentul in pachete de tigari a acestei cantitati de tutun fiind de peste 85.000.Cei doi cetateni romani au declarat ca transportau tutunul in Romania, cu intentia de a fi prelucrat si comercializat.Intreaga cantitate de tutun, in valoare de aproximativ 100.000 de lei, a fost ridicata in vederea continuarii cercetarilor de catre lucratori antifrauda din cadrul ANAF.In acest caz se fac cercetari sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Giurgiu, la finalizare urmand a fi luate masurile legale ce se impun.