O casa din Iasi a fost scoasa la vanzare la pretul de 1 milion de euro. Cum arata imobilul

FOTO: Ziarul de Iasi

Anuntul de vanzare a fost publicat pe mai multe site-uri de imobiliare, conform Ziarul de Iasi. Casa are o suprafata de 560 mp, are parter si etaj cu camere inalte de peste patru metri. Suprafata terenului este de 1500 mp.O alta casa veche scoasa la vanzare in Iasi se afla pe strada Spital Pascanu. Vila este din perioada interbelica, fiind ridicata in anul 1930. Pretul este de 800.000 de euro. Casa are o suprafata de 700 mp, iar terenul este de 3.200 mp, conform anuntului de pe storia.ro.