O decizie a ministrului Educatiei, contestata vehement de Consiliul National al Elevilor. Ce i se reproseaza

Consiliul Elevilor mentioneaza, intr-un comunicat de presa, ca ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a anuntat faptul ca unitatile de invatamant vor ramane deschise si dupa depasirea ratei incidentei de 6/mia de locuitori, iar vacanta de Paste va fi prelungita, urmand ca Evaluarea Nationala sa fie amanata, in speranta ca in luna mai rata incidentei va scadea indeajuns de mult incat sa permita intoarcerea la scoala in siguranta a elevilor."Consiliul National al Elevilor dezaproba propunerea Ministerului Educatiei si lipsa acuta de consultare in luarea acestei decizii. Consideram ca mentinerea scolilor deschise in format fizic atunci cand rata incidentei depaseste 6/mia de locuitori denota iresponsabilitate, avand in vedere faptul ca unitatile de invatamant nu au resursa umana necesara pentru administrarea regulata a testelor rapide antigen in randul elevilor, pentru a garanta siguranta acestora (de la inceperea cursurilor au fost administrate doar 19.000 de teste, din 1.850.000 disponibile in scoli).Solicitam ca, odata cu atingerea ratei de infectare 6/1000 locuitori, unitatile de invatamant sa faca tranzitia catre cursurile online, pana la scaderea ratei de infectare, indiferent daca localitatea se afla sau nu in mod formal in carantina", afirma reprezentantii elevilor.CITESTE SI: Elevii nu vor mai da teze anul acesta. Anuntul facut de ministrul Educatiei Potrivit acestora, pot face exceptie simularile pentru examenele nationale, care se vor derula saptamana viitoare pentru elevii claselor a VIII-a."In plus, consideram ca decalarea Evaluarii Nationale si cresterea duratei vacantei de Paste la aproape o luna va conduce la aparitia unei rupturi in procesul educational si in ritmul de invatare al fiecarui elev, fapt ce va avea consecinte dezastruoase asupra rezultatelor de la examenele nationale. Este absurd sa consideram ca factorii care conduc la necesitatea suspendarii cursurilor (cresterea numarului de cazuri, nerespectarea masurilor de protectie de catre elevi si profesori, netestarea elevilor etc.) vor disparea in decursul unei singure luni. Astfel, "tactica amanarii" nu face altceva decat sa tergiverseze in mod inutil inevitabilul", adauga Consiliul National al Elevilor.Reprezentantii elevilor solicita Ministerului Educatiei sa ia, in mod transparent si alaturi de actorii din sistemul educational, masurile care se impun pentru a garanta bunul mers al procesului educational din intreaga tara."In contextul in care din ce in ce mai multe localitati depasesc rata de infectare de 6/mia de locuitori, e timpul ca Ministerul Educatiei sa respecte scenariile aprobate la nivel national si sa procedeze la suspendarea cursurilor in unitatile de invatamant din aceste UAT-uri, pana la scaderea ratei de infectare sub 6/mia de locuitori.Este iresponsabil ca Ministerul Educatiei sa ignore situatia epidemiologica si sa nu actioneze cu celeritate atunci cand numarul de cazuri creste semnificativ. Mai mult, decalarea Evaluarii Nationale nu face altceva decat sa creeze confuzie si o senzatie de impredictibilitate in randul elevilor de clasa a VIII-a, amplificata de lipsa testelor de antrenament", a declarat Rares Voicu, presedintele Consiliului National al Elevilor.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca vacanta de primavara va fi prelungita si ca va dura din 2 aprilie pana in 4 mai. Examenul de bacalaureat va avea loc la datele stabilite, insa Evaluarea Naionala se va decala si va avea loc in perioada 5-8 iulie.