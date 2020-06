O eclipsa partiala de Soare, vizibila duminica in Romania

Ziare.

Eclipsa incepe in jurul orei 8.10, are maximul in jurul orei 8.30 si se termina in jurul orei 9.00, conform specialistilor.Va avea durata medie pentru tara noastra de 45 de minute. Acoperirea Soarelui de catre Luna va varia in functie de locul observatiei, fiind mai mare in sud-estul tarii si mai scazuta in nord-vest.Procentul de acoperire a Soarelui va fi situat intre 4,6 si 0,5%. Acoperirea Soarelui de catre Luna este foarte mica, observarea eclipsei fiind destul de dificila.La Bucuresti, eclipsa va fi vizibila incepand cu ora 8.08, sfarsitul fiind la ora 9.12.Eclipsa va fi inelara, pentru ca discul Lunii va fi mai mic decat al Soarelui. Umbra Lunii strabate vestul Africii, sudul Arabiei Saudite, India (nu departe de New Delhi), trece muntii Himalaia, ajunge in Tibet, China, Taiwan si se termina in marea Chinei de est.Maximul eclipsei va putea fi vazut de undeva de la granita dintre India, Nepal si China.Urmatoarea eclipsa de Soare vizibila din Romania se produce pe 25 octombrie 2022.Cercetatorii spun ca eclipsa poate fi observata fara instrumente astronomice. Se poate privi spre Soare, in siguranta, folosind un filtru de sudura verde.