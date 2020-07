O fata de 3 ani a murit de COVID-19 in Belgia. Copilul este cea mai tanara victima din tara

Ea este cea mai tanara victima cunoscuta din tara. "Aceasta veste ne atinge pe toti, fie ca om de stiinta, fie ca parinte", a declarat Boudewijn Catry, un purtator de cuvant al autoritatilor sanitare din Belgia, tara care a cunoscut o crestere recenta a cazurilor de coronavirus "In medie, trei persoane mor in fiecare zi, intre care recent o persoana de 18 ani", a adaugat el intr-o conferinta de presa, recunoscand ca decesele in randul tinerilor au fost "rare".Un copil de 12 ani a murit din cauza COVID-19 in luna martie.Belgia, tara unde s-au inregistrat 64.847 de cazuri de coronavirus, dintre care 9.812 de decese, se confrunta cu o crestere a numarului de infectari.Numarul de noi infectari in perioada 14-20 iulie a crescut cu 89% fata de saptamana precedenta. Cresterea este observata in toate provinciile, cu exceptia Brabant Valon.Saptamana trecuta in medie au fost diagnosticate 220,6 noi cazuri zilnic.Cresterea afecteaza toate grupele de varsta, insa este mai accentuata la populatia activa (sub 60 de ani): ea reprezinta 85% din totalul cazurilor diagnosticate saptamana trecuta, potrivit autoritatilor din domeniul sanatatii.Belgia este una dintre tarile cu cel mai mare numar de decese de COVID-19 raportat la populatia sa, cu 85 de decese la 100.000 de locuitori.