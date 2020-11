Caz bizar in Bihor. O femeie declarata moarta a "inviat" cand a fost pusa in sicriu. Politia a deschis un dosar penal

O alta femeie a inviat in timp ce groparii sapau groapa

Scene halucinante s-au petrecut la sfarsitul saptamanii trecute intr-un sat din Bihor. Politia a fost alertata, joi, de vecini ca femeia nu a mai fost vazuta de cateva zile, de luni, mai exact. La fata locului a mers un agent care a descoperit ca femeia era cazuta pe jos, in casa, nu mai misca, nu avea puls si se invinetise. Acesta a anuntat medicul de familie si o ruda de a femeii, conform Ebihoreanul.ro Se pare ca medicul de familie nu ar mai fi ajuns in seara respectiva. Familia si vecinii au inceput sa se pregateasca de inmormantare si au aprins lumanari. Supriza a venit vineri dimineata, cand cand oamenii au vrut s-o aseze pe "defuncta" in sicriu, caci femeia a inceput sa se miste si sa dea din maini, bagandu-i in sperieti pe cei prezenti.Socat, fiul ei a chemat imediat un echipaj al Ambulantei, care a preluat-o pe femeie in stare grava de hipotermie si a transportat-o la Unitatea de primire a urgentelor din Spitalul clinic judetean Oradea, pentru ingrijiri medicale.A fost internata la Sectia de Terapie Intensiva, reprezentantii spitalului spunand ca este"stabila, constienta, doar cu o masca de oxigen".De asemenea, ofiterul de presa al Inspectoratului de Politie Bihor, Ioana Lascau, a anuntat ca "s-a deschis un dosar penal in rem pentru neglijenta in serviciu", in care, deocamdata, nu s-au formulat acuzatii fata de vreo persoana.Potrivit reglementarilor in vigoare (Ordinul1134/C/2000 al Ministerului Justitiei si Ordinul 255/2000 al Ministerului Sanatatii si Familiei), in cazul in care decesul se produce la domiciliu, constatarea se face exclusiv de medicul de familie, prin verificarea semnelor vitale. Confirmarea diagnosticului de deces se poate face atunci cand la examinarea corpului se constata prezenta cel putin a unui semn al mortii reale, iar intre constatarea decesului si eliberarea certificatului medical constatator de deces trebuie sa existe un interval de 24 de ore.O alta situatie stranie a avut loc la Predeal, saptamana trecuta. O femeie de 89 de ani a fost declarata decedata si toate randuielile de inmormantare au fost facute, cu toate ca era in viata. Si-au dat seama de acest lucru chiar angajatii firmei de pompe funebre, conform Observatornews.ro Medicul de familie a vazut pacienta, dar i-a declarat decesul fara macar sa urmareasca lipsa semnelor vitale. Doctorul ar fi spus ca se temea ca femeia era infectata cu coronavirus . Politistii au deschis acum un dosar pe neglijenta in serviciu.