Accident mortal intr-o comuna din Olt. O femeie a fost aruncata in afara masinii

In accident au fost implicate doua autoturisme in care se se aflau trei persoane, respectiv soferii si o pasagera.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu, la sosirea echipajelor de interventie femeia a fost gasita in afara autoturismului, prezentand leziuni incompatibile cu viata, iar unul dintre soferi era blocat in masina, ranit, insa constient.Soferul ranit a fost extras de catre echipajul de descarcerare si a fost preluat de echipele medicale pentru a fi transportat la spital, iar celalalt sofer a refuzat transportul la spital."La sosirea echipajelor, pasagera aflata intr-unul dintre autoturisme, o femeie in varsta de 50 de ani, din Slatioara, a fost gasita in afara masinii, cu leziuni incompatibile cu viata. Soferul autoturismului, in varsta de 53 de ani, din aceeasi localitate, a fost gasit incarcerat, constient. Barbatul a fost extras de pompierii de la descarcerare si preluat de echipajele medicale, constient, cu traumatism toracic si suspiciune de fractura la clavicula stanga. Pacientul a fost transportat la UPU Slatina. Celalalt sofer, in varsta de 19 ani, din comuna Curtisoara, a fost asistat la locul evenimentului si a refuzat transportul la spital", a spus Basasteanu.Soferii celor doua autoturisme implicate au fost testati cu alcooltestul si s-a stabilit ca nu consumasera alcool Politistii efectueaza in cauza cercetari pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.