O femeie de 73 de ani din Suceava nu reuseste sa se vindece de coronavirus din martie. Pana acum, a facut zeci de teste

Clinicile private contrazic informatiile DSP: pozitiva sau negativa?

Femeia este dependenta de dializa si ar trebui sa mearga pentru procedura, de doua ori pe saptamana, la Centrul Braun, un centru medical privat din municipiul Suceava.Accesul septuagenarei in centru depinde de un rezultat negativ la testul pentru coronavirus . Prin urmare, femeia nu si-a putut urma tratamentul, potrivit Obiectiv de Suceava Septuagenara a ajuns la spital la inceputul lunii martie dupa primul rezultat pozitiv asimptomatic. O luna a stat in spital pana cand a fost externata, "vindecata" fiind, asa cum arata rezultatul negativ de atunci la testul pentru COVID-19.Pe 28 iunie femeie a primit insa din nou diagnostic pozitiv."Cei de la Braun o testeaza de fiecare data cand merge la dializa, adica vinerea si lunea. I s-a spus de multe ori ca rezultatul a iesit pozitiv dar nu i-au aratat niciun certificat doveditor. Au spus ca ei nu au, primesc doar liste de la Directia de Sanatate Publica. Noi am tot facut teste la clinicile private din oras, iar rezultatele sunt negative. Nu inteleg cum intr-o zi iese negativ si a doua zi pozitiv, sau invers. Cei de la Centrul de Dializa nu recunosc decat rezultatele DSP-ului", a relatat Daniela N., fiica femeii, pentru Obiectiv de Suceava.Dupa o alta perioada de spitalizare de pe 29 iunie pana pe 15 iulie, femeia a aflat ca poate pleca acasa pentru ca este, din nou, vindecata de coronavirus, insa doar pentru doua zile.Pe 17 iulie batrana s-a prezentat la clinica pentru dializa si a aflat din nou ca este pozitiva si trebuie sa se interneze."Mama este din nou in spital. Nu mai poate nici fizic, nici psihic. Este la capatul puterilor. Nu inteleg nimic. Cum poate pe data de 15 sa fie declarata negativa si externata iar pe 17, la un alt test, sa i se spuna ca este pozitiva. Nu are niciun fel de simptome dar este internata in salon cu pacienti cu simptome de Covid 19.", explica Daniela pentru sursa citata.Conducerea Directiei de Sanatate Publica sustine posibilitatea scenariului reinfectarii. Oficialii DSP spun si ca certificatul care atesta prezenta COVID-19 se poate elibera pe baza unei solicitari scrise."Este evident ca avem de-a face cu reinfectare. Chiar daca astazi un rezultat este negativ, a doua zi testul poate fi pozitiv", a spus medicul Dinu Sadean, directorul DSP Suceava, pentru Obiectiv de Suceava.