O femeie decedata, suspecta de COVID-19, tinuta in carantina 14 zile, inainte sa fie inmormantata

Aurelia Madalina Stamate, in varsta de 51 de ani, a decedat pe data de 1 august, femeia avand multe probleme de sanatate. Aceasta era cardiaca, avea o boala autoimun, dar si diabet. Cu cateva ore inainte de deces , femeia a fost vazuta de medicul de familie pentru ca nu se simtea bine."Doamna doctor a consultat-o si ne-a spus ca are o raceala puternica. Nici vorba de Covid. Avea alte simptome. I-a dat un tratament, dar noaptea a murit. Cauza decesului a fost insuficienta cardiaca", a declarat Ivona Stamate, fiica femeii pentru adevarul.ro. Atunci cand cadrele medicale de la Ambulanta au venit sa constate, in momentul in care au auzit ca femeia a tusit inainte de a muri, au trecut in documentatia intocmita "suspect Covid".Au urmat politistii care, fiind vorba de un deces la domiciliu, au deschis un dosar pentru a stabili exact ce s-a intamplat. Politistii au vazut documentul parafat de medicul de la ambulanta si au cerut IML testarea decedatei.Conform protocolului elaborat de Institutul National de Sanatate Publica, unei persoane decedate i se recolteaza doar probe necroptice din plamani. Insa, la Craiova lucrurile au stat altfel. Femeii i s-au recoltat nu una, ci doua probe, atat din plamani, cat si din nas. Dupa 70 de ore de la deces.Rezultatul a iesit negativ la plamani, dar proba necroptica nazo-faringiana a avut rezultat pozitiv. Chiar daca stia ca incalca protocolul, DSP a dispus ca Aurelia Stamate sa fie inmormantata pe protocol COVID-19.Mai mult, s-a hotarat carantinarea familiei decedatei, dupa 5 zile de la constatarea decesului, iar rudele au fost anuntate trei zile mai tarziu.Cadavrul femeii a stat aproape 20 de zile la morga Spitalului Filantropia din Craiova, iar fiecare zi de "sedere la morga" a fost platita de familia indoliata care se afla izolata la domiciliu.In dimineata zilei de 19 august, rudele femeii izolate au iesit din carantina impusa de DSP Dolj si au apelat la ajutorul unui avocat. "Pe data de 18 august a venit la Craiova domnul avocat Daniel Ionascu. Dansul a fost peste tot si a cerut sa ni se faca dreptate, ne-a ajutat sa-mi pot inmormanta mama crestineste, nu asa cum doreau ei initial", a declarat fiica Aureliei Stamate.Reactia DSP Dolj a venit, insa, imediat: "Hotararea DSP nu are legatura cu domnul avocat care a venit sa se intereseze de caz. Trupul neinsufletit a stat in carantina 14 zile, deci nu mai reprezenta un pericol si a putut fi inmormantat fara protocol Covid", a declarat Stefan Popescu, purtator de cuvant al Directiei de sanatate Publica Dolj.