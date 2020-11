O femeie din Botosani a murit dupa ce un incendiu i-a cuprins casa

Potrivit sursei citate, vecinii au sunat la 112 si la fata locului s-au deplasat pompierii militari din cadrul Garzii de Interventie Saveni, cu o autospeciala cu apa si spuma, dar si cu o ambulanta "Pana la sosirea fortelor de interventie la fata locului, proprietara, care era cazuta in holul casei, a fost scoasa de catre un localnic. Din nefericire, aceasta era decedata. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului, care se manifesta intr-o camera si in hol", a afirmat Lupu.Cel mai probabil incendiul s-a produs dupa ce mai multe materiale textile lasate pe soba incinsa s-au aprins.Citeste si: Incident grav in Botosani: Copilul injunghiat in spate duminica seara a fost agresat de un alt minor, de 14 ani