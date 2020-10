O femeie a murit la trei ore dupa ce medicii au trimis-o acasa. "Ce dracu te vaiti atat, ti-am dat un calmant!"

Femeia a inceput sa se simta rau marti noaptea, 29 septembrie, astfel ca a chemat ambulanta "Au trimis o masina de dializa, i-au facut un EKG, dar au zis ca ei nu pot s-o transporte la spital si au chemat o alta ambulanta. Din nou i-au facut un EGK si, intr-un final, mama a ajuns la Urgenta Spitalului Clinic Judetean, unde a stat cateva ore. Mai mult a asteptat decat sa i se faca ceva. Doctorita de garda a si certat-o. I-a zis: "Ce dracu te vaiti atat, ti-am dat un calmant, stai sa-ti treaca, sa-si faca efectul!". Cam asta a fost. Apoi i-a zis ca are o simpla nevralgie, i-a scris o reteta, i-a prescris niste calmante si i-a spus ca si poate sa mearga acasa", povesteste Catalina Manolache, fiica pacientei, potrivit adevarul.ro Nu dupa mult timp, i s-a facut rau din nou, iar la scurt timp a murit, pe data de 30 septembrie. Familia femeii a cerut explicatii conducerii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova si a depus plangere la Colegiul Medicilor si la Parchetul de pe langa Tribunalul Dolj.Conducerea spitalului a anuntat ca a demarat o ancheta in acest caz.