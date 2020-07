O femeie din Galati, nevoita sa coboare din minibuz pentru a se proteja de virus

"Am urcat intr-un minibuz de pe traseul 35, la capatul de linie din Piata Centrala. Eram doar cinci calatori. Toti purtam corect masca de protectie si respectam distantarea sociala. Pana sa porneasca pe traseu, mijlocul de transport a devenit foarte aglomerat. Au fost ocupate inclusiv locurile care ar fi trebuit sa ramana libere, iar doua dintre calatoare nu aveau masca. Si-au tras coltul baticului peste gura atunci cand le-am atras atentia ca masca de protectie trebuie purtata obligatoriu in mijloacele de transport. Au facut glume pe seama mea! Mai mult, intr-un limbaj suburban mi s-a cerut sa ma mut si sa ocup scaunul pe care scria mare << Protejati-va, nu va asezati aici >> ", a povestit femeia pentru Viata Libera Galateanca nu a fost bagata in seama cand s-a indreptat catre grupul soferilor pentru a sesiza neregula."Am crezut ca soferul minibuzului le va cere calatorilor sa respecte regulile: purtarea mastii si distanta sociala, dar nu s-a intamplat asa ceva. Am fost privita de parca eram de pe alta planeta si ignorata. Soferul si-a luat locul la volan. Am refuzat sa calatoresc in aceste conditii si am preferat sa renunt la biletul compostat si sa astept un autobuz de pe linia 7, in care exista mai mult spatiu decat intr-un minibuz. Ar fi normal ca in aceasta perioada de pandemie, minibuzele sa fie inlocuite cu autobuze de dimensiuni normale. Sau ca numarul minibuzelor sa fie suplimentat astfel incat oamenii sa nu fie nevoiti sa stea inghesuiti ca sardelele! Daca nu ne protejam noi, respectand regulile, nu o va face nimeni", spune galateanca.Autoritatile nu au raspuns apelurilor femeii in momentul in care aceasta a incercat sa semnaleze ce s-a intamplat.