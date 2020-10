O tanara a murit la Timisoara dupa ce a fost jefuita in plina strada. A fost atacata cand se intorcea de la serviciu si lovita cu violenta

Joi seara, 29 octombrie, dupa ora 22.00, cativa localnici au sunat la numarul de urgente 112, dupa ce au observat o femeie cazuta in mijlocul drumului, in ploaie, pe o strada intunecata, in vecinatatea unui teren viran din Timisoara.Tragedia s-a petrecut in sudul orasului, in zona Girocului, pe strada Jean Monet.Echipaje de Politie si o ambulanta au sosit imediat la fata locului.Medicii au resuscitat-o pe femeie, insa, in cele din urma, aceasta a decedat.Ulterior, politistii au observat ca femeii ii lipsesc telefonul si portofelul si prezenta urme de violenta la nivelul fetei.Trupul neinsufletit al femeii a fost preluat de medicii legisti care ii vor face autopsia.Politistii au deschis o ancheta si cauta acum atacatorii sau atacatorul.