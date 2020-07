O fetita de 9 luni a murit intr-un teribil accident rutier dupa ce tatal acesteia a ignorat indicatorul "Stop"

Accidentul s-a petrecut in seara zilei de miercuri, 29 iulie, dupa ce o masina condusa de un barbat in varsta de 46 de ani din judetul Teleorman nu a oprit la "Stop", relateaza evenimentdeolt.ro "In afara localitatii Bobicesti, un barbat de 46 de ani, din Teleorman, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Judetean 644 la intersectia cu DN 65 - E 574, nu ar fi respectat semnificatia indicatorului si nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism condus regulamentar de un tanar de 22 de ani, din municipiul Slatina, intrand in coliziune cu acesta", a declarat Alexandra Dicu, purtatorul de cuvant al IPJ Olt.In urma impactului, o fetita de 9 luni, care se afla in masina condusa de tatal ei, a murit, iar cei doi pasageri din acelasi autoturism, respectiv un alt copil de 12 ani si mama acesteia, de 36 de ani, au fost raniti si transportati la spital, pentru investigatii medicale amanuntite."Doua persoane au necesitat ingrijiri medicale, iar un minor de 9 luni si-a pierdut viata. Cei doi conducatori auto nu se aflau sub influenta bauturilor alcoolice", au precizat reprezentantii IPJ Olt.Politistii Serviciului Rutier Olt au deschis in cauza dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.