O fetita de trei ani din Dolj, in stare grava dupa ce a fost diagnosticata cu COVID-19. Copilul a intrat in contact cu rude venite recent din Italia

Copilul a fost transportat de urgenta la Spitalul de Boli Infectioase Craiova, pentru a fi tratat.Fetita a inceput sa se simta rau de joi, iar parintii au luat decizia sa o duca la spitalul din Bailesti. Acolo, medicii au constatat ca fetita avea simptomele caracteristice COVID-19, motiv pentru care au luat decizia sa o testeze, potrivit digi24.ro Astazi, rezultatul a fost pozitiv. Din cauza faptului ca starea fetitei s-a agravat, medicii de la Bailesti au luat decizia sa o transfere pe micuta la Spitalul de Boli Infectioase din Craiova, unde se afla si in prezent.Primarul din Bailesti sustine ca fetita este in stare grava si s-a luat decizia ca la locuinta copilei sa se faca o ancheta epidemiologica. Este vorba de 11 copii care se afla in acea locuinta, pentru ca acolo locuiesc mai multe familii.Din primele verificari, se pare ca fetita ar fi intrat in contact cu mai multe rude care au venit din Italia in urma cu doua saptamani si este posibil ca virusul sa-l fi luat atunci.Primarul localitatii a spus ca in zilele urmatoare vor fi testate toate persoanele din locuinta respectiva si se vor lua masurile adecvate.