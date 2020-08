O fetita de un an si sapte luni a fost resuscitata de un jandarm dupa ce se inecase cu o bucata de covrig

Potrivit reprezentantilor Jandarmeriei Brasov, intamplarea a avut loc duminica, in zona de picnic de langa Cascada Urlatoarea, Vama Buzaului."Colegul nostru Robert Baiasu era acolo impreuna cu prietenii, la picnic. La un moment dat au auzit strigate si au mers sa vada ce se intampla. O mama incerca sa o salveze pe fiica ei, care nu mai respira, din cauza ca (se pare), se inecase cu o bucata de covrig. Robert a intervenit si a aplicat manevre de resuscitare, pana cand fetita si-a revenit si a inceput sa respire. Apoi a luat fetita in brate si a alergat cu ea pana la drumul national", au precizat reprezentantii Jandarmeriei Brasov.Ei au mentionat ca sotia jandarmului a sunat la 112 si a solicitat o ambulanta Pana la intalnirea cu echipajul SMURD, care a sosit rapid la locul respectiv, fetita a mai avut nevoie de doua ori de manevre de resuscitare.Fetita a fost preluata in stare stabila de echipajul SMURD si transportata la spitalul de copii.