O fetita din Buzau a fost spulberata de o masina imediat ce a iesit din microbuzul scolar

Potrivit Politiei Judetene Buzau, din primele informatii a reiesit ca un autoturism condus pe DJ 203I, din directia Pogoanele catre Cilibia de catre un barbat in varsta de 50 de ani, din Luciu, a surprins si accidentat mortal o fata de 6 ani, din aceeasi localitate, care coborase dintr-un microbuz, pe partea carosabila. Fetita se intorcea de la scoala, insotita de mama ei, cu un microbuz de transport persoane.In fata casei, copila a coborat din masina care a oprit, in timp ce mama ei se intorsese sa ia ceva de pe scaun. Fetita a incercat sa traverseze soseaua, moment in care a fost lovita mortal de o masina care depasea microbuzul.In cauza se va intocmi dosar penal, iar politistii continua cercetarile pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care s-a produs accidentul.