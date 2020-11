O fosta consiliera locala in judetul Brasov a aprobat finantarea cu bani publici a echipei de fotbal condusa de sot

Potrivit unui comunicat al ANI , in calitate de consilier local, Melania Dermengiu a participat la deliberarea si adoptarea hotararii Consiliului Local din data de 30 august 2017, in baza careia intre UAT Oras Ghimbav, in calitate de institutie finantatoare, si Asociatia Sportiva "Cetatenii Ghimbav", reprezentata de sotul Melaniei Dermengiu, in calitate de presedinte, a fost incheiat un contract in valoare de 100.000 lei, privind finantarea actiunilor/activitatilor din cadrul unui program de drept privat, infiintat in anul 2017 pe raza UAT Oras Ghimbav.De asemenea, Melania Dermengiu a participat la deliberarea si adoptarea altor cinci hotarari ale Consiliului Local din perioada 29 martie 2018 - 25 septembrie 2019, privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finantari nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, precum si privind aprobarea unui contract de finantare cu asociatia sportiva, in valoare de 170.000 lei.In perioada 2016-2020, Melania Dermengiu a fost consilier local in orasul Ghimbav din partea Partidului Ecologist Roman, iar sotul acesteia, Valentin Dermengiu, a participat la alegerile locale din septembrie 2020 pentru Primaria Ghimbav din partea Partidului PRO Romania.Valentin Dermengiu, fost politist in orasul Codlea, in prezent pensionat, a infiintat in anul 2017 echipa de fotbal "Cetatenii Ghimbav", formatie care evolueaza in Liga a 4-a Brasov.