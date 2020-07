O legenda a cinematografiei a murit. Olivia de Havilland, celebra actrita din "Pe aripile vantului", s-a stins la varsta de 104 ani

Premiata de doua ori cu Oscar , in 1947 si in 1950, pentru rolurile principale din "To Each His Own" (1946) si "The Heiress" (1949), de Havilland s-a nascut in Japonia, intr-o familie britanica, pe 1 iulie 1916.Din 1941, era cetatean al Statelor Unite ale Americii, iar din 1953 traia la Paris.Alaturi de Kirk Douglas, nascut si el in 1916, Olivia de Havilland a fost cel mai longeviv star de la Hollywood. A lucrat cu producatori celebri, precum David O. Selznick, cu regizori ca Michael Curtiz si Anatole Litvak si cu actori precum Errol Flynn si Mickey Rooney.Cu un tata avocat, Walter de Havilland, descendent al unei familii britanice din Guernesey, si o mama actrita de teatru, cu o scurta cariera in cinema in anii 1940, Olivia de Havilland a fost verisoara lui Sir Geoffrey de Havilland, pionier al aviatiei.In 1919, parintii ei s-au despartit, iar mama a avut ideea de a se muta la Saratoga, aproape de San Francisco.In 1934, Olivia de Havilland se pregatea sa devina profesoara de limba engleza cand a fost remarcata de regizorul Max Reinhardt in "Visul unei nopti de vara", dupa William Shakespeare , in care juca cu o trupa de amatori. Reihardt a angajat-o pentru o adaptare filmata, semnand un contract pe cinci ani cu studiourile Warner Brothers. In anii urmatori, ea a aparut in "Capitanul Blood/ Captain Blood" (1935), alaturi de atunci necunoscutul australian Errol Flynn. Devin cuplul cel mai cunoscut pe ecran.Au urmat, alaturi de Errol Flynn, opt filme, intre care "Atacul brigazii usoare/ The Charge of the Light Brigade" (1936) si "Aventurile lui Robin Hood/ The Adventures of Robin Hood" (1938).In 1939, Olivia de Havilland a jucat in "Pe aripile vantului", produs de influentul David O. Selznick. A interpretat rolul Melanie Hamilton, cea care devine sotia lui Ashley Wilkes (interpretat de Leslie Howard), iubit de Scarlett O'Hara (Vivien Light)."Pe aripile vantului" a fost recompensat cu noua premii Oscar si cele mai mari incasari din acea vreme.Din palmaresul ei fac parte doua Globuri de Aur si un premiu pentru interpretare primit la Venetia, pentru "The Snake Pit" (1948).Intre filmele in care a jucat se numara "Dubla enigma/ The Dark Mirror" (1946), "Verisoara mea Rachel/ My Cousin Rachel" (1952) si thrillerul psihologic "Secretul verisoarei Charlotte/ Hush... Hush Sweet Charlotte" (1964), alaturi de Bette Davis. A facut parte din distributia "Al cincilea muschetar/ The Fifth Musketeer", alaturi de Ursula Andreess si Beau Bridges, dupa care au urmat filme si seriale de televiziune, intre care "Nord si Sud", cu Patrick Swayze , Kirstie Alley si Lesley-Anne Down.Olivia de Havilland a declarat ca a vazut "Pe aripile vantului" de cateva zeci de ori si "de fiecare data, imi aduce bucurie"."Din fericire, nu ma face melancolica", spunea ea despre colegii sai care nu mai traiesc. "Cand ii vad cum vibreaza pe ecran, ca am experimentat o astfel de reuniune cu ei, ma bucura".In 1960, a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, iar in 2008, Olivia de Havilland a fost recompensata de presedintele George W. Bush cu US National Medal for the Arts.In 2017, actrita a dat in judecata FX Networks la Tribunalul Superior din Los Angeles, spunand ca nu si-a dat permisiunea pentru a fi reprezentata in serialul "Feud: Bette and Joan", regizat de Ryan Murphy, si ca modul in care este prezentata i-a afectat reputatia.In serial, rolul ei a fost jucat de Catherine Zeta-Jones. Susan Sarandon era Bette Davis, iar Jessica Lange, Joan Crawford.Procesul a fost anulat de o instanta de apel din California, judecatorii argumentand ca producatorii au dreptul sa aduca modificari unui eveniment in prezentarea acestuia, cu scopul de a il face mai atractiv pentru public. Mai tarziu, el a ajuns la Curtea Suprema din California, care, de asemenea, l-a respins.