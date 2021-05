Limuzina primita cadou de Ceausescu de la Sahul Iranului, scoasa la licitatie. Pretul de pornire al masinii cu doar 2.299 de kilometri la bord

Romania si Iran au avut relatii cordiale in anii in care tara a fost condusa de Nicolae Ceausescu , intre cele doua tari fiind semnate sute de contracte comerciale.Mohammad Reza Pahlavi, ultimul sah al Iranului, a fost in vizita oficiala la Bucuresti iar in 1974, Sahul i-a facut cadou lui Ceausescu un automobil Hillman Hunter Paykan fabricat in Iran.Autoturismul cantereste 924 kg, are un motor in patru cilindri de 1,5 litri care dezvolta 54 CP, cutie de viteze manuala cu patru trepte si atinge o viteza maxima de 145 km/h. Conform kilometrajului de la bord, a rulat doar 2.299 kilometri.El va fi vandut la licitatia organizata de Casa Artmark care va avea loc joi, 27 mai. Pretul de pornire al masinii este de 4.000 de euro, potrivit site-ului forbes.ro