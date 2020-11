Incendiu in apropierea unei gari din judetul Valcea. Tarficul feroviar, oprit

Acesta a precizat ca garnitura de tren in cauza venea dinspre Caracal si se indrepta spre Ramnicu Valcea."Incarcatura este de propilena. Incendiul a fost lichidat. Traficul este oprit pana la mutarea vagoanelor cu propilena", a spus reprezentantul ISU Valcea.Mai multe echipaje de pompieri au intervenit luni seara, in apropierea garii din municipiul Dragasani, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la compartimentul motor al locomotivei unui tren de marfa care transporta propilena.La interventia de localizare si stingere a incendiului au participat echipaje de pompieri cu trei autospeciale de stingere, o autospeciala CBRN si o ambulanta Nu au fost anuntate victime Citeste si: Accident cumplit in Bucuresti. O soferita de 20 de ani a murit dupa ce a pierdut controlul masinii pe soseaua Giulesti