O mama si-a vandut fetele minore unor traficanti de carne vie. Pentru una dintre ele a primit 300 de lei

Este vorba despre exploatarea sexuala a doua minore, intre care una de sapte ani.POtrivit DIICOT, incepand din februarie 2018, mai multe persoane au constituit un grup infractional organizat cu preocupari pe linia traficului de persoane, prin exploatarea sexuala a tinerelor, prin amenintari si violenta , profitand de naivitatea si situatia materiala precara a acestora.Membrii gruparii au racolat doua victime minore, surori, in varsta de 16, respectiv 7 ani la data comiterii faptelor, pe care le-au exploatat si abuzat sexual, spun procurorii."Astfel, victima minora in varsta de 16 ani la data faptelor provine dintr-o familie dezorganizata, monoparentala, cu un nivel de trai scazut. Mama acesteia, mai are o fiica pe care, in cursul anului 2017, cand aceasta avea varsta de 7 ani, a plasat-o unuia dintre suspectii in cauza, in schimbul unei sume de bani, acesta din urma abuzand sexual fetita, fapt care a generat disfunctii ginecologice acesteia. In cursul lunii februarie 2018, un alt suspect a racolat-o si pe victima minora, in varsta de 16 ani, existand indicii ca, in acest scop, i-ar fi platit mamei victimei suma de 300 lei", se precizeaza in comunicatul DIICOT.Suspectul principal, impreuna celelalte persoane din grupul infractional, au exploatat victima de 16 ani prin promisiuni false si abuz de autoritate. Minora era plasata la diferiti clienti racolati din localitatea Uivar. Minora a fost adapostita initial la locuinta celui care a racolat-o, in care se mai afla si un prieten al acestuia, arata anchetatorii."Victima minora a fost adapostita in aceasta locuinta timp de doua saptamani, in care cei doi au exploatat-o sexual si au plasat-o la diferiti clienti, pentru a intretine relatii sexuale cu acestia, in schimbul unor sume de bani pe care si le-au insusit in totalitate. Ulterior, cei doi au hotarat sa-si dezvolte afacerea si sa o plaseze pe victima minora in alt oras, unde sa racoleze clientii prin anunturi sexuale postate in ziare locale si pe diferite site-uri de profil. Astfel, cei doi au transportat-o pe victima in orasul Bistrita. In prealabil, victima a fost fotografiata in diferite ipostaze pornografice, in vederea promovarii unor viitoare anunturi sexuale. La Bistrita, victima a fost cazata la un hotel, unde unul dintre suspecti a inchiriat trei camere, una pentru victima minora si alte doua pentru membrii gruparii. In continuare, acesta s-a ocupat de organizarea activitatilor de exploatare sexuala a victimei, stabilind preturile pentru serviciile sexuale prestate si oferindu-i indicatii victimei cu privire la modul de a vorbi cu clientii", precizeaza procurorii."Victima a ajuns sa intretina relatii sexuale si cu cate 30 clienti pe zi, iar banii erau insusiti in totalitate de membrii gruparii. Dupa o perioada, victima nu a mai rezistat fizic si psihic si s-a destainuit unui client, caruia i-a povestit calvarul prin care trecea, iar acestuia i s-a facut mila de ea, ajutand-o sa fuga din hotel. Victima a fost adapostita la mai transmit procurorii.Zece persoane urmeaza sa fie adus la audieri la sediul DIICOT din Timisoara.