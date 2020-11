O menajera din Romania a comis jafuri ca in filme la Londra. Tamara Ecclestone, printre pagubiti

Cea mai mare lovitura pe care a dat-o romanca, alaturi de echipa ei, a fost in 13 decembrie 2019, cand a spart vila Tamarei Ecclestone, fiica magnatului care a detinut Formula 1. A sustras bijuterii si obiecte in valoare de 25 de milioane de lire sterline, profitand ca Tamara Ecclestone si sotul ei erau intr-o vacanta de trei saptamani, potrivit Adevarul.ro Potrivit procurorilor, ar fi furat o colectie de bijuterii, printre care si un cadou de nunta, un ceas Cartier in valoare de 95.000 de euro. Fiica magnatului sustine ca i-au disparut si inele si cercei, dar si o bratara de peste 100.000 de dolari.Nu este singura celebritate care a fost pagubita de grupul de romani. Acestia au intrat si in vila lui Frank Lapard, antrenorul Chelsea . Prada a cazut si resedinta familiei lui Vichai Srivaddhanaprabha, regretatul patron al echipei de fotbal Leicester, de unde au furat obiecte in valoare de un milion de lire.Paul Jarvis, procuror , a vorbit despre dificultatea jafului. Hotii au fost nevoiti sa escaladeze mai multe garduri si sa traverseze alte doua proprietati.Romanca a fost prinsa si arestata pe aeroportul Standsted, din Londra, cand se pregatea sa fuga in Japonia. Chiar atunci purta o pereche de cercei de 300.000 de lire sterline, apartinand Tamarei Ecclestone. Anchetatorii au gasit si alte dovezi, printre care si o fotografie postata de Maria pe Facebook , unde poarta un colier apartinandu-i tot fiicei magnatului.Fiul ei, Bogdan Savastru, a fost arestat pe aeroportul Heathrow, din Londra, la cateva zile dupa retinerea mamei lui. Ulterior, au fost identificati si retinunti si ceilalti doi, Alexadru Stan, agent de Securitate, si Sorin Marcovici, barman. Toti neaga acuzatiile.Citeste si: Jaf urias la Muzeul din Dresda. Hotii au furat bijuterii si diamante in valoare de 1 miliard de euro