O noua bizarerie a examenului de Bacalaureat: un absolvent notat cu 6,25 la geografie a obtinut 9,90 dupa contestatie

Inainte de solutionarea celor 1.264 de contestatii au promovat 1.731 de absolventi de liceu din judetul Alba dintr-un total de 2.506 candidati prezenti. Au fost inregistrate 582 de contestatii la limba si literatura romana, 356 la matematica sau istorie - proba obligatorie a profilului, 321 la proba la alegere si 5 contestatii la limba maghiara (proba scrisa la limba materna).In urma solutionarii contestatiilor 65 de note au ramas nemodificate, 899 de note s-au majorat, iar 300 de note au scazut. Cea mai mare crestere a notei s-a inregistrat in cazul unui candidat de la Colegiul National "Lucian Blaga" Sebes, care dupa recorectare a primit nota 9,90 la geografie, dupa ce initial lucrarea sa fusese evaluata doar cu 6,25, diferenta fiind de 3,65 de puncte.Cel mai mult a scazut nota unui absolvent de la Liceul "Dr. Lazar Chirila" Baia de Aries, care initial obtinute nota 5,00 la istorie, iar dupa solutionarea contestatiei lucrarea sa a fost notata cu 3,5, diferenta fiind de 1,5 puncte si astfel a picat proba. Candidatul a sperat ca va promova examenul in urma contestatiei, avand in vedere ca avea o medie mai mica de 6.00In urma rezolvarii contestatiilor, numarul candidatilor care au promovat bacalaureatul a crescut cu 68 de elevi, de la 1.731 la 1.799 de absolventi.