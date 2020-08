O noua iesire vulgara a functionarului PSD care a scris o injuratura pe masca la adresa presedintelui. "Cand eram mai tanar, eram innebunit dupa Salma Hayek. Acum am o obsesie: Iohannis"

Intr-o noua iesire publica pe reteaua sociala, casierul Primariei din Valea Lupului isi mentine limbajul vulgar si explica de ce, din punctul sau de vedere, reactia sa nu ar fi deplasata."Romanii s-au saturat de mu*** PNL -ului.. SA inceapa razboiul m****r, vad ca nu prea va place, nu? Ati dat m*** la un popor intreg dar cand e s-o luati voi ce>? Vomitati?"Bai ordinarilor, ne-am saturat de muia voastra, a venit randul vostru, poporul nu va mai rabda. Vai de mine si de mine cat de deranjat este Deep State-ul romanesc de sinonimul lui M*** PSD . Dar de ce domnilor sa fiti tocmai voi deranjati de "OPINIA POLITICA" sustinuta chiar de premaritul presedinte al altora, caci al Romaniei nu e.. Domnilor care sunteti deranjati, sinonimul m*** psd este suptul ..ulei, nu? Atunci daca voi penelistii si cei din umbra ati inpartit suptul ..ulei trei ani de zile, cand se intoarce propriul vostru ecou, nu mai e asa de confortabil? Eii n-am ce sa va fac, distrusilor, suportati opiniile politice si le sustineti in continuare cum ati facut pana acum.. Nu fiti curve.. Poporul vede..! Am ajuns vedeta pe la ziare, fara sa vreau, dar vor ele. Ei bine pot sa spun si sa le spun ca nimeni de pe fata pamantului cu poate interzice o dorinta a omului...", a scris Catalin Nadabaica.El a mai scris ca nu a jignit pe nimeni, ci doar si-a exprimat o dorinta in public: "Cand eram mai tanar, eram innebunit dupa Salma Hayek, acum nu, am o obsesie: Iohannis... Aveti voi ceva impotriva?"Catalin Nadabaica a devenit cunoscut pe internet dupa ce, pe 3 august, se lauda public pe retelele de socializare ca a mers la un supermarket cu o masca pe care a scris cu markerul o injuratura la adresa presedintelui Klaus Iohannis