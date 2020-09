China se confrunta cu o noua epidemie: febra de Malta. Bacteria a fost scapata anul trecut dintr-un laborator

Potrivit sursei citate, epidemia a pornit de la o fabrica de produse farmaceutice din Zhongmu Lanzhou, care producea vaccinuri impotriva brucelozei pentru uz animal. Pana acum s-au imbolnavit 3.245 de persoane, a transmis Comisia locala de sanatate, potrivit CNN.Aceeasi sursa a mai aratat ca nu au fost raportate pana acum decese din cauza brucelozei.Oamenii pot contracta bruceloza - cunoscuta si ca febra de Malta - intrand in contact cu animale, cum ar fi oi, capre, vaci sau camile infectate cu bacteria Brucella, mai arata stirileprotv.ro. Simptomele brucelozei includ febra, transpiratie excesiva, dureri de cap, oboseala generala si durere la nivelul muschilor si articulatiilor.Sursa citata mai arata ca bacteria a fost scapata din laboratorul producatorului chinez de farmaceutice in vara anului trecut - intre sfarsitul lunii iulie si sfarsitul lunii august - din cauza ca fabrica folosea dezinfectanti si produse igienice expirate si nu toate bacteriile au fost eradicate in gazele reziduale.