O noua prabusire la craterul de la Ocna Mures

Craterul de la Ocna Mures format in iarna lui 2010 revine in atentie. O portiune de pamant dinspre zona sondelor de exploatare a sarii s-a prabusit miercuri in lac.

Nu exista pericol pentru locuinte, deoarece prabusirea a avut loc pe partea opusa zonei in care se afla acestea, arata Adevarul.

Totusi, in pericol se afla o sonda apropiata de crater.

"Taluzarea are loc in jurul sondei de langa groapa. Surparea malului are loc spre sonda, deci spre celelalte gropi si nu spre zonele locuite", a declarat primarul Augustin Dragut.

O alta problema a locuitorilor este mirosul de pacura care se simte in tot orasul.

In urma surparii pamantului din decembrie 2010, supermarketul Plus din oras s-a prabusit. Afectate au fost si cateva anexe ale unor locuinte.

