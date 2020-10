Ministerul Sanatatii: 500.000 de doze de vaccin antigripal, livrate catre directiile de sanatate publica

"O noua transa de 500 000 doze vaccin gripal va fi livrata astazi de furnizor catre directiile de sanatate publica. Dozele de vaccin vor fi directionate catre cabinetele medicilor de familie pentru continuarea imunizarii persoanelor cu risc ridicat de imbolnavire, in cadrul campaniei de vaccinare gratuita a Ministerului Sanatatii", a transmis, luni, Ministerul Sanatatii.Institutia precizeaza ca, pentru sezonul 2020-2021, a achizitionat 3 milioane de doze de vaccin gripal, o cantitate dubla fata de anul trecut, in vederea imunizarii unui numar cat mai mare de persoane cu risc ridicat de imbolnavire.Campania de vaccinare a inceput in data de 14 septembrie 2020, iar repartitia dozelor de vaccin catre directiile de sanatate publica se face in mai multe etape, la fel ca in anii trecuti. Urmatoarea transa de 1.100 000 doze de vaccin gripal se va realiza in prima parte a lunii noiembrie.In cadrul campaniei de vaccinare gratuita a Ministerului Sanatatii sunt imunizate persoanele cu varsta peste 65 de ani, cu boli cronice, in special boli respiratorii si cardiovasculare, boli metabolice, copii si batrani institutionalizati, personal medical, precum si gravide, conform recomandarilor OMS si ECDC.Pana in data de 11.10.2020 au fost vaccinate antigripal 146.537 persoane din grupele la risc, cu vaccin distribuit de Ministerul Sanatatii, conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.Conform aceleiasi surse, la nivel national, in cea de-a doua saptamana de supraveghere si monitorizare a evolutiei infectiilor respiratorii acute si gripei, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, infectii acute ale cailor respiratorii superioare- IACRS si pneumonii) a fost de peste 42.000, cu aproximativ 50.2% mai mic comparativ cu cel inregistrat in aceeasi saptamana a sezonului precedent (84.564), dar intr-o cresetere usoara, cu 8.7%, comparativ cu cel din saptamana anterioara.Pana in prezent, in acest sezon nu au fost inregistrate cazuri confirmate de gripa.