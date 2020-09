Olt: O persoana a murit si alte doua au fost ranite intr-un accident pe DN54

Politistii au stabilit ca soferul autoturismului, pe fondul oboselii, a pierdut controlul directiei de mers."In eveniment a fost implicat un singur autoturism care a intrat in coliziune frontala cu un copac de pe marginea partii carosabile. In urma impactului, conducatorul autoturismului, in varsta de 55 de ani, din municipiul Bucuresti, a decedat. Doi pasageri ai autoturismului au fost raniti, fiind transportati la o unitate medicala pentru a primi ingrijiri", a precizat sursa citata.Politistii continua cercetarile in cauza, pentru a stabili toate imprejurarile in care s-a produs accidentul.