O planta rara a inflorit pentru prima data dupa 10 ani de ingrijire la Gradina Botanica din Dresda

Directorul institutiei, Christoph Neinhuis, a declarat vineri ca planta in cauza este singurul specimen cunoscut din lume care este cultivat intr-o gradina botanica.Aceasta planta de tip liana, adusa din Mexic, apartine familiei Aristolochia si face parte dintr-un proiect inclus in cea mai mare cercetare stiintifica din lume dedicata acestor specii vegetale.In contrast cu majoritatea celorlalte specii apartinand familiei Aristolochia, planta din Dresda nu creste ca o liana, ci mai degraba ca un arbust cu dimensiuni mici si medii.Radacinile sale au ramas in viata dupa ce planta a fost studiata la Institutul de Botanica din cadrul Universitatii Tehnice (TU) din Dresda si au fost plasate apoi intr-un ghiveci, in speranta ca ar putea sa genereze din nou vlastari.Ingrijitori special pregatiti pentru a se ocupa de exemplare vegetale considerate exceptionale au reusit sa o protejeze si planta s-a dezvoltat in mod normal, asa cum ar fi facut-o in padurile tropicale din America Centrala, au precizat reprezentantii universitatii germane.Inflorescenta sa este spectaculoasa, masoara 7-8 centimetri si reprezinta o imitatie perfecta a unei ciuperci, potrivit TU.Conform universitatii germane, in natura sunt cunoscute doar cateva exemplare din aceasta specie pe cale de disparitie, care a fost descoperita in urma cu aproape 30 de ani.