O politista din Prahova si-a ratat cariera dupa ce a accesat baza de date pentru a afla zilele de nastere ale unor rude

Isabela Anamaria Tanase a lucrat ca agent de politie in cadrul Sectiei 4 din Ploiesti si, potrivit achetatorilor, a accesat de nu mai putin de 38 de ori baza de date DEPABD pentru a cauta informatii pesonale despre sotia si socrii fratelui sau, scrie adevarul.ro Ea le-a spus procurorilor ca a vrut doar sa le ureze "La multi ani!" persoanelor pentru care a facut solicitari in sistemul informatic."Actiunile sale de interogare a bazei de date vizand datele cu caracter personal ale persoanei vatamate au mai fost motivate si prin faptul ca dorea sa verifice ziua de nastere a acesteia pentru a transmite urari, precum si pe fondul unor vizite pe care urma sa i le faca la domiciliu, necunoscand adresa exacta, care ii era necesara comunicarii prestatorilor de servicii de taximetrie (...) Necesitatea obtinerii adresei complete o justifica prin faptul ca trebuia sa ajunga urgent la domiciliul fratelui si cumnatei (...) Initial, a incercat sa obtina informatia legata de adresa prin contactarea telefonica a fratelui si cumnatei, insa acestia nu au raspuns apelurilor", se arata in rechizitoriu.Procurorii spun ca baza de date a IGPR a fost accesata in mod ilegal de catre politista de 38 de ori din 2013 si pana in 2017, fara ca persoanele verificate sa fie implicate intr-o ancheta sau o cercetare care sa justifice cautarile. Femeia a accesat baza de date folosind si conturile si parolele colegilor. Mai mult, a continuat sa acceseze baza de date si dupa ancheta disciplinara.Ea a spus anchetatorilor ca "a fost o prostie si o curiozitate de-a mea pentru a afla despre acesia date de nastere pentru a le ura << la multi ani >>, am crezut intotdeauna ca o sa tin minte aceste date, dar de fiecare data uitam si verificam in baza", se arata in rechizitoriu.Dosarul sau se afla acum pe rolul sectiei penale a Tribunalului Prahova, iar in data de 8 iulie instanta urmeaza sa pronunte sentinta.Cat timp va dura procesul, Isabela Tanase a fost detasata de la Sectia 4 din Ploiesti la arhiva Serviciului Cazier, acolo unde nu mai are acces la baza de date a Politiei Romane.