O romanca a fost acuzata in Italia de moartea unui pensionar. Femeia si-ar fi sedus si rapit victima

Similaritati intre cele doua cazuri de jefuire si omucidere

Damiano Oriolo a fost dat disparut, la Cosenza, in urma cu trei ani, pe 7 aprilie 2017, potrivit Gazzetta del Sud Pensionarul si-a parasit locuinta si nu s-a mai intors niciodata. Barbatul conducea o masina Opel Astra, iar pe bancheta din spatea avea telefonul, portofelul si mai multe chei.Masina, precum si restul obiectelor, au fost gasite intr-o padure din San Fili, un orasel din Cosentino. In acelasi loc, dupa cateva zile, au fost gasite si ochelarii, pantalonii si pantofii pensionarului.Informatiile din telefon, amprentele digitale, codul genetic identificat in urma cercetarilor facute in masina, au permis anchetatorilor sa o demascheze pe femeia care l-a atras pe Damiano Oriolo intr-o capcana, sub pretextul unei intalniri romantice.Mai mult, s-a aflat ca Angela Serban era inchisa la penitenciarul de la Reggio."Cazul a fost solutionat datorita muncii minutioase facute de procurorul D'Andrea si de anchetatorii echipei mobile. Am aflat ca suspectul era pe punctul de a fi eliberat din inchisoarea de la Reggio si am dispus arestarea, imediat ce romanca a parasit penitenciarul ", spune unul dintre procurorii implicati in caz.Gazetta del Sudonline scrie ca au fost identificate mai multe cazuri de jefuire care urmeaza un scenariu asemanator, iar un grup mic din Consenza care opereaza si in Vibonese este principalul suspect in aceste cazuri. Se pare ca ca trupul altui barbat a fost gasit in 2015 pe plaja din Pizzo di Palmo Giglio Ciancio, dar nu si telefonul acestuia. Victima fusese jefuita si omorata. O romanca si inca un complice au fost condamnati cu sentinta finala in aceasta speta.In cazul din San Fili, barbatul de 79 de ani a fost drogat si jefuit, iar trupul acestuia nu a fost gasit la fata locului, asa cum s-a intamplat si in cazul din 2015. In ziua disparitiei, Oriolo converseaza la telefon cu mai multe femei din Romania, dupa care merge in centrul istoric din Consenza, unde actiona gruparea de straini, unde se intalneste cu Angela Melania Serban, pe care o urmeaza in padurea din San Fili. Acolo, este drogat si jefuit.Aflat intr-o stare confuza, pensionarul incearca sa porneasca masina, dar cade intr-o rapa.Este contactat pe telefonul mobil de mai multe ori. Ii raspunde norei careia ii spune ca se afla in masina, intr-un loc pe care nu il cunoaste, dupa care conversatia se intrerupe brusc, scrie o alta publicatie italiana, CN24 Anchetatorii au certitudinea ca grupul din Consenza ar putea avea la activ si alte cazuri de jefuire a persoanelor in varsta.