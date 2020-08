Romanca a furat 16 parfumuri, 12 tinute intime si o punga cu produse cosmetice din mai multe magazine situate in incinta sau in apropierea garii Termini si din Cola din Rienzo, potrivit secolodiitalia.it Minorul care o ajuta pe romanca le distragea atentia angajatelor magazinelor vizate.Romanca a furat bunuri in valoare totala de 3.140 de euro, majoritatea fiind recuperate si predate partilor vatamate.