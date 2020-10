O romanca din Spania a fost inchisa pentru sase luni, dupa ce si-a fotografiat sotul care era in pat cu amanta dezbracata

Barbatul si-a cunoscut amanta la finalul anului 2012 la biserica la care mergea impreuna cu sotia lui. Timp de aproape un an, cei doi au reusit sa-si ascunda aventura, insa, la un moment dat barbatul a dus-o acasa pe amanta, iar sotia a aparut pe neasteptate si i-a prins in pat, potrivit Diari se Tarragona Femeia i-a lovit pe cei doi, dupa care i-a fotorafiat. Mai mult, l-a obligat si pe sotul ei sa-si pozeze amanta dezbracata. La final, sotia a dat-o afara din casa pe amanta fara haine si a amenintat-o ca daca nu-i lasa sotul in pace va imprastia fotografiile cu ea in tot orasul.La acel moment amanta a facut plangere impotriva celor doi soti.Curtea Suprema a confirmat recent pedeapsa pronuntata initial de Tribunalul Provincial Tarragona si, in acelasi timp, l-a condamnat si pe barbat la aceeasi pedeapsa pentru tratament degradant. Pe langa cele 6 luni de inchisoare, sotia este obligata sa-i plateasca amantei o despagubire de 600 de euro.