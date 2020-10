O romanca de 33 de ani a devenit prima femeie din Europa care a obtinut titlul de pilot comandant de aeronava al NATO

"Sunt locotenent-comandor Simona Maierean, fac parte din Fortele Aeriene Romane si in prezent sunt pilot in cadrul programul Strategic Airlift Capability. Din programul SAC fac parte 12 natiuni care isi impart o flota de trei aeronave, pentru a duce la indeplinire diferite misiuni in intreaga lume.Daca o misiune normala dureaza cateva saptamani, aceste misiuni de raspuns rapid pot fi planificate si lansate in doar doua-trei zile. Asa ca viteza de reactie s-a schimbat intr-o mare masura. Personal, am pilotat in cadrul unei misiuni romanesti de raspuns rapid.Am adus echipamente medicale din Coreea de Sud la Bucuresti. Chiar era nevoie de acele echipamente. Nu ai prea mult timp sa pregatesti si sa planifici misiunea in avans. Asa ca trebuie sa reactionezi repede si sa iti folosesti experienta.Trebuie sa lucram toti impreuna si sa facem lucrurile sa se intample intr-un timp scurt", a spus Simona Maierean, potrivit gds.ro