O scoala din Olt a trecut din scenariul verde, in scenariul rosu, in doar cateva ore. 20 de cadre didactice sunt suspecte de COVID-19

Prefectura Olt a transmis, printr-un comunicat de presa, ca luni Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Olt a adoptat Hotararea nr. 31/14.09.2020 cu privire la intrarea in scenariul 3 de functionare a Scolii Gimnaziale Vadastrita din comuna Vadastrita, care presupune participarea tuturor prescolarilor si elevilor la activitati/lectii online. Masura se aplica pe o perioada de 7 zile."Decizia suspendarii cursurilor a fost adoptata in urma confirmarii, in data de 13.09.2020, a unui caz pozitiv din randul cadrelor didactice. Precizam ca, in urma anchetei epidemiologice desfasurata de catre Directia de Sanatate Publica Olt, un numar de 20 de cadre didactice au fost declarate contact direct, in urma participarii la sedinta Consiliului profesoral din data de 07.09.2020. Cadrele didactice in cauza se afla in izolare la domiciliu", a transmis Prefectura Olt.Sursa citata a mentionat ca in judetul Olt rata de incidenta cumulata a cazurilor COVID-19 este sub limita de alerta de 3/1.000 de locuitori.De asemenea, pe baza situatiei epidemiologice transmise de catre Directia de Sanatate Publica Olt, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Olt va analiza propunerile consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant, avizate de Inspectoratul Scolar Judetean Olt si Directia de Sanatate Publica Olt si va aproba saptamanal sau ori de cate ori este nevoie, prin hotarare, scenariul in care va functiona fiecare unitate de invatamant.