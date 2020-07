O strada din Cluj-Napoca va primi numele Doina Cornea

Ziare.

Astfel, consilierii locali clujeni vor vota, in 2 iulie, proiectul privind modificarea numelui strazii pe care a locuit disidenta Doina Cornea. Ea a avut domiciliul fortat la acea adresa. Este vorba despre strada Alba Iulia din Cluj-Napoca, unde, astazi, locuiesc 36 de persoane.Doina Cornea a murit in 4 mai 2018 la locuinta sa de pe str. Alba Iulia, la varsta de 89 de ani."Este o actiune pe care primarul a demarat-o exact momentul in care a plecat mama. Atunci m-a sunat si mi-a spus ca va face. Nu stiu de ce a durat asa mult", a declarat fiul Doinei Cornea, Leontin Iuhas, pentru Adevarul. El a mai adaugat ca "Ma bucur de aceasta initiativa. I-am multumit si personal domnului primar Emil Boc. Este o actiune pe care a demarat-o exact in momentul in care a plecat mama (4 mai 2018-nr). Atunci m-a sunat si mi-a spus ca va incepe demersurile. Nu stiu de ce a durat asa de mult. Primarul m-a intrebat daca sunt de acord. Eu i-am spus ca nu pot sa fiu de acord sau nu, dar daca ma intreaba, eu as dori sa-i fie dat numele strazii unde mama a locuit mai mult de doua treimi din viata, mai ales ca nu e o strada al carui nume sa aiba traditie, pentru ca sunt strazi in Cluj care au aceeasi denumire de sute de ani".