O sugestie moderata privind disputa legata de amendamentul la Legea Educatiei

Partile in discutia publica (si subliniez aici in discutia publica, nu scandal public) ar trebui inainte de toate sa se focalizeze si sa clarifice despre ce este vorba in aceasta discutie. Pentru ca daca in calitatea noastra de public avizat, facem un pas in spate si incercam sa intelegem despre ce e vorba in focul si fumul si agitatia actuale, realizam ca nu mai este deloc clar ce se afla in disputa.Avem acum o evolutie in directia unui fel de scandal in care se striga, se gesticuleaza, se face apel la una si la alta, se autovictimizeaza, se arunca acuze generale in care o parte o ataca pe cealalta cu argumente ad hominem, se politizeaza, se personalizeaza samd. Si in toate astea, in mod paradoxal, in numele a ceva legat de "stiinta" si "lumea academica". Dar la o privire atenta, nici macar nu este clar ce este de fapt in discutie: (a) o miscare politica, (b) o ideologie; (c) un program academic, (d) o disciplina in interiorul unui program academic (e) o tema in interiorul unei discipline sau (f) o teorie specifica in interiorul unei discipline sau program de cercetare.Evident ca o toate cele de mai sus pot sa fie dezbatute. Problema insa este ca nu pot fi dezbatute toate odata, in acelasi timp. Si mai mult, nu pot sa fie amestecate cu tot felul de alte chestiuni colaterale, de natura contextuala, personala, institutionala, politica si asa mai departe. Ar trebui sa le luam pe rand. Alfel, o astfel de dezbatere in care toate se amesteca cu toate, nu ar duce absolut nicaieri. Nu ar face decat sa confuzeze si mai tare lucrurile si publicul.Si e pacat. Mai ales ca exista o solutie clasica, traditionala. E vorba despre solutia academica de a rezolva aceasta controversa. Aceasta solutie presupune identificarea temei/tezei/teoriei in discutie, articularea ei cu claritate, apoi identificarea problemei care genereaza controverse relativ la aceasta tema. Dupa care are loc analiza si clarificarea acestei probleme, folosind abordarile pe care le asociem cu gandirea stiintifica - argumente bazate pe logica si date empirice.Este de fapt ceea ce si sugerez pentru a calma si de-escala aceasta situatie si pentru a aduce dezbaterea pe o cale rationala si care sa reprezinte o contributie reala la clarificarea problemei in opinia publica.In acest sens, impresia mea este ca initial era destul de bine si clar articulat punctul de plecare. Poate ma insel (si aici rog sa fiu corectat pentru ca aceasta este modalitatea prin care functioneaza abordarea academica, anume prin ajustarea si calibrarea tezelor, fara suparare si cu onestitate reciproca) asadar, poate ma insel, dar impresia mea este ca in discutie este urmatoarea chestiune: "teoria sau opinia identitatii de gen, inteleasa ca teoria sau opinia ca genul este un concept diferit de sexul biologic si ca cele doua nu sunt intotdeauna aceleasi".Asa este ea formulata in amendamentul la lege. Mai departe, pentru precizarea suplimentara, ma folosesc de interpretarea de mai jos data celor de mai sus, asa cum este ea formulata de d-l Daniel Funeriu : E vorba despre "ideea ca daca te-ai nascut baiat s-ar putea sa fii in sufletul tau fata si viceversa". E vorba despre "posibilitatea ca cineva sa spuna copiilor la scoala: nu conteaza cu ce sex te-ai nascut, intreaba-te daca nu cumva in sufletul tau te simti de sex opus".M-am folosit de referinta la domnia sa din doua motive: Este de fapt, in calitatea sa de fost ministru al Educatiei autorul Legii Educatiei la care se aduce amendamentul respectiv si doi, este cineva care in calitate de om de stiinta si colaborator al unui nobelist, nu poate fi suspectat ca nu stie sa citeasca sau interpreteze un amendament de factura academic-stiintifica. Dar nu tin neaparat la citatele de mai sus. Daca cineva are o interpretare mai buna, ea poate fi susbtituita aici fara a afecta cele ce urmeaza in argumentul meu. Referirea de mai sus e utila doar pentru un lucru: Stabileste ca in disputa este ceva de natura (f) din lista de mai sus: "o teorie specifica in interiorul unei discipline sau program de cercetare" si implicatiile ei practice/aplicate.Vorbim asadar despre o teorie. Si acesta este cred cheia rezolvarii onorabile a disputei. Daca asa stau lucrurile, atunci probabil ca cel mai bun lucru pe care putem sa il facem in acest moment este sa identificam mai precis care e teoria asta.In loc sa speculam ce si cum, sa rugam pe oamenii de stiinta din Romania care se ocupa cu teoria sau teza respectiva si au o autoritate epistemica validata, sa ne ajute. Sa ii rugam sa ne spuna din sursa autorizata epistemic care sunt parametrii acestei teorii, care sunt fundamentele conceptual-teoretice ale acesteia si sa ne explice care sunt bazele empirice pe care se sustine aceasta teorie. Astel am putea vedea si cum arata literatura de specialitate si cum sunt tratate ipotezele alternative. Am putea sa vedem care sunt si cum se pot executa testele empirice si cum ar putea arata evidenta care valideaza sau invalideaza teoria respectiva. Am vedea cum arata si criticile stiintifice.Specialistii in cauza ar trebui sa ne ajute sa intelegem mai bine, din pozitia de generalisti, care este aparatul analitic si tehnic, respectiv arhitectura teoretica si metodologica prin care sunt stabilite propozitiile stiintifice relevante asociate cu acest corpus teoretic. In plus, fiind vorba, din cate am inteles, de un domeniu interdisciplinar, ar trebui implicati si specialistii din domeniile conexe relevate. Opinia lor conteaza.De asemenea, dat fiind faptul ca discutam aparent despre o teorie care are implicatii aplicate de natura sociala, psihologica si chiar de natura biologica, deci are implicatii de politici publice, ar trebui ca separat de corpusul teoretic, metodologic si analitic asociat acestei teorii, sa fie prezentat pachetul de implicatii practice. Este vorba deci despre ceea ce se numeste structura normativa a corpului teoretic pozitiv.Aceste implicatii normative ar trebui articulate cu aceeasi claritate cu care sunt articulate dimensiunile pozitive ale teoriei. Daca teoria X este corecta, ce inseamna asta din punct de vedere practic? Ce trebuie facut in lumina datelor aduse la lumina de teorie si nu se face acum? Ce se face si nu mai trebuie facut? Care este structura analizei de cost/beneficiu (sau cost efectivitate sau si mai general, de fezabilitate/dezirabilitate) incluzand implicatiile de nivel doi ale implementarii politicilor derivate din observatiile teoretice validate empiric, inclusiv implicatiile legate de "principiul precautiei", clamat implicit in discutia publica?Toate acestea, odata facute, ar reaseza discutia pe fagasul unei discutii publice la obiect si constructive. Altfel plutim in ambiguitati, confuzie si polemici inutile, politizari excesive si transformarea unei chestiuni serioase intr-un circ mediatic. O disputa care degenereaza in cu totul altceva, ceva care nu are legatura cu nimic academic sau stiintific sau de factura discutiilor rationale de politici publice sau proces legislativ.Asadar indraznesc sa propun o incetare a ostilitatilor in asteptarea din partea comunitatii stiintifice care se ocupa de teoria respectiva a unui material care sa faca precizarile si elaborarile in cauza.De asemenea, daca imi este permis, as vrea sa fac un ultim comentariu despre rolul factorului politic. Modul absolut neprofesional si iresponsabil in care acest amendament a fost construit, promovat si votat in Parlament - fara consultarea si implicarea comunitatii academice si stiintifice, fara consultarea cu specialistii in politici publice, fara cel mai mic respect sau interes pentru ce crede sau gandeste comunitatea epistemic relevanta despre toata povestea, NU ar trebui acum sa fie replicat pe sens invers de catre Institutia Prezidentiala.Ar trebui ca macar odata, cu titlu de experiment sa incercam sa facem impreuna treaba asa cum ar trebui, cum ar fi normal intr-un sistem democratic. Cum, necum, o initiativa politica a fost pornita. A generat o dezbatere publica. Era preferabil sa inceapa cu o consultare a mediului academic si stiintific, dar asta e. Acum e momentul ca mediul academic stiintific sa intre in arena. Este cred clar ca in discutie este o teorie. Intemeierea ei stiintifica si implicatiile ei normative/practice ar trebui articulate si dezbatute public. Apoi ar trebui lasat un spatiu de domolire a pasiunilor si eventual un sondaj public ar trebui facut pentru a determina cum se reflecta si in public dezbaterea privind validitatea, dezirabilitatea si fezabilitatea masurii in cauza. Abia pe aceste baze am putea sti ce si cum, iar autoritatile politice ar putea lua decizii intemeiate si legitime. Altfel e doar o chestiune ideologica si de oportunism politic. Si nu e bine.Sigur, e un model ideal de politica si decizie publica. Poate imposibil de atins in toti parametrii sai. Dar ar trebui cel putin sa incercam aproximarea unei parti din el. Altfel, uitati-va cat de mare e diferenta intre ce se intampla acum si ce ar trebui sa fie. Si e pacat. Putem mai mult.