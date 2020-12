FOTO O tanara de 21 de ani din Arad a murit in Ajunul Craciunului. Masina BMW pe care o conducea a fost spulberata de tren

Tragedia a avut loc la Ineu, judetul Arad, la trecerea la nivel cu calea ferata inspre localitatea Sicula. Masina BMW a fost lovita de un tren, iar impactul i-a fost fatal tinerei soferite. Paramedicii ajunsi la locul accidentului au incercat s-o resusciteze, dar manevrele au fost fara folos.In momentul in care au ajuns cei de la descarcerare, ambulanta si SMURD , tanara era incarcerata si inconstienta. Celelalte doua persoane care erau cu ea in masina au reusit sa iasa singure. Victima a intrat in stop cardiorespirator, iar manevrele de resuscitare au fost efectuate timp de trei sferturi de ora, potrivit Aradon.ro "In aceasta seara (joi, 24 decembrie- n.r.), in jurul orei 21.15, pe raza localitatii Ineu a avut loc un accident mortal. O tanara de 21 de ani, din Tarnova, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitatii Ineu, la o trecere la nivel cu calea ferata simpla, fara bariere, a fost acrosata de trenul Regio 160249, condus de un barbat de 62 ani, din Arad, care se deplasa din directia Arad-Gurahont. In urma evenimentului rutier a fost ranita grav conducatoarea auto si usor o alta tanara de 22 de ani, din Tarnova, pasagera in autoturism.Conducatoarea auto a fost resuscitata aproximativ 45 minute, ulterior fiind declarat decesul. Mecanicul de locomotiva a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, pentru stabilirea cu exactitate a imprejurarilor si cauzelor producerii accidentului rutier" - au transmis reprezentantii IPJ Arad.Citeste si: Americanii doneaza mai mult ca oricand pentru persoanele cu dificultati financiare, pe fondul pandemiei de coronavirus