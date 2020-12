O tanara insarcinata in luna a sasea a murit la Timisoara din cauza COVID. Medicii i-au facut cezariana de urgenta

Ulterior, starea ei s-a agravat si i s-a facut o operatie cezariana de urgenta. Organismul femeii a cedat in cele din urma, dupa doua saptamani in care s-a luptat cu viata. Potrivit Pro TV, apropiatii ei au organizat inclusiv o campanie de donare de sange, insa medicii nu au reusit sa o salveze.Copilul sosit pe lume prin cezariana, o fetita, cantareste doar 800 de grame, insa medicii spun ca este in afara oricarui pericol, iar evolutia ei este buna si deja a inceput sa ia in greutate. Conform sursei citate, micuta va ramane in incubator la Maternitatea Bega cateva luni.