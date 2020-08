O tanara nu isi poate ingropa mama moarta de 10 zile, dupa ce DSP Dolj i-a pus diagnostic de COVID-19. "Nici vorba de coronavirus. Avea alte simptome"

Femeia, in varsta de 51 de ani, decedata la data de 1 august, era cardiaca, avea o boala autoimuna si diabet.Cu cateva ore inainte de deces , aceasta a fost vazuta de medicul de familie pentru ca nu se simtea bine. "Doamna doctor a consultat-o si ne-a spus ca are o raceala puternica. Nici vorba de Covid. Avea alte simptome. I-a dat un tratament, dar noaptea a murit. Cauza decesului a fost insuficienta cardiaca", a declarat Ivona Stamate, fiica femeii, potrivit Adevarul Conform protocolului elaborat de Institutul National de Sanatate Publica, unei persoane decedate i se recolteaza doar probe necroptice din plamani, in timp ce femeii i s-au recoltat nu una, ci doua probe, atat din plamani, cat si din nas. Rezultatul a iesit negativ la plamani, dar proba necroptica nazo-faringiana a avut rezultat pozitiv, iar DSP a dispus ca aceasta sa fie inmormantata pe protocol COVID-19."Pentru ca a murit la domiciliu, a venit Politia. Cand au auzit ca mama a tusit inainte de a muri, am inteles ca politistii au cerut sa-i faca testul COVID. Pe data de 3 august, i-au prelevat probe din nas. Deci dupa 70 de ore. Proba a fost lucrata la Craiova si a iesit pozitiva. Pe data de 4 august, i-au prelevat probe din plamani si Institutul Cantacuzino din Bucuresti a spus ca rezultatul este negativ. Cu toate acestea, DSP a zis ca nu o putem ridica pe mama de la morga s-o inmormantam crestineste", povesteste Ivona Stamate, conform sursei citate.Familia a trebuit sa faca public cazul pentru ca DSP Dolj sa reactioneze si sa ia legatura cu familia. Primul mesaj a fost dat pentru nepotul femeii decedate."Berceanu Cristian este copilul meu. Este sugar, are 2 luni. Pe data de 7 august, la ora 13,10, am primit mesaj de la DSP ca fiul meu intra in carantina de pe data de 5 august si i se cerea sa declare ca este de acord cu masura impusa. Deci, bunica lui a tusit inainte de a muri si au zis ca are COVID. Altceva n-a mai contat. Nici macar proba din plamani. Apoi, pe data de 8 august am primit si noi mesaj ca suntem carantinati tot de pe 5 august. Deci, ne-au anuntat pe 7 si pe 8 ca suntem in carantina de pe 5 august. Nici de data asta nu ne-au dat nicio explicatie", a mai declarat Ivona Stamate.Familia femeii a intrat in carantina pe 8 august si trebuie sa ramana la domiciliu pana pe 18 august, iar trupul acesteia va ramane la morga Spitalului Filantropia din Craiova, acolo unde se afla din 1 august.