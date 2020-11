VIDEO Tanara de 18 ani si iubitul ei de 21 de ani, morti intr-un accident pe DN1A. Masina s-a rupt in doua

Fata de 18 ani a murit pe loc, iar iubitul ei, de 21 de ani, a murit la spital, cateva ore mai tarziu, potrivit Adevarul.ro "Din verificari, un tanar de 21 de ani care se deplasa la volanul unui autoturism pe DN1A din directia Dambovita catre Ploiesti, a intrat in coliziune cu un ansamblu de vehicule condus de un barbat de 60 de ani care circula din directia Ploiesti catre Dambovita", a anuntat Politia Prahova, intr-un comunicat de presa.Masina a fost rupta in doua, iar partea din spate, cu tot cu roti, a fost aruncata cateva zeci de metri pe camp. Primii martori care au ajuns la fata locului i-au gasit pe cei doi tineri in afara masinii. Ea a murit pe loc, in urma unei rani la cap, iar tanarul inca mai respira. A fost transportat la spital, dar nu a supravietuit.Sunt informatii neoficiale conform carora tanarul ar fi avut probleme pe drum din cauza unui alt sofer care l-ar fi sicanat in trafic . Accidentul s-ar fi petrecut in timpul unei depasiri, in viteza, potrivit sursei citate.Citeste si: Soferul unui microbuz a supravietuit miraculos in urma unui grav accident rutier petrecut pe autostrada A1