O tara si-ar putea schimba definitiv numelui in "Tara norului alb"

Acelasi partid mai propune ca Wellington, capitala tarii, sa devina Te Whanganui-a-Tara, iar Christchurch, Otautahi.Propunerea a fost anuntata in perspectiva alegerilor parlamentare de pe 17 octombrie.'Este inacceptabil ca numai 3% dintre locuitorii tarii ii pot vorbi limba oficiala', a declarat Rawiri Waititi, candidat al Partidului Maori.Noua Zeelanda are doua limbi oficiale - engleza si maori (sau te reo).Prim-ministrul Jacinda Ardern, care incearca sa obtina un al doilea mandat la viitoarele alegeri, nu a spus daca sustine sau nu schimbarea numelui tarii.'Aud tot mai des folosindu-se Aotearoa intersanjabil cu Noua Zeelanda, iar acesta este un lucru pozitiv', a declarat ea, citata de cotidianul New Zealand Herald.'Fie ca il vom schimba sau nu prin lege, nu cred ca schimba faptul ca Noua Zeelanda este tot mai mult numita Aotearoa', a adaugat Jacinda Ardern.Intre timp, vicepremierul Winston Peters a criticat, pe Twitter , planul Partidului Maori. 'Aceasta nu este decat vanare de titluri de senzatie fara nicio consideratie fata de costurile pentru aceasta tara', a scris el.Eforturi de redenumire a Noii Zeelande au loc de multi ani. Numele actual al tarii se trage de la colonistii olandezi, care au numit-o dupa provincia olandeza Zeeland.In limba maori, Aotearoa inseamna 'tara norului alb'.