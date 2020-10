VIDEO Tornada formata in mijlocul toamnei in Tulcea. Imaginile surprinse de localnicii avertizati prin Ro-Alert

Populatia mai multor localitati din zona a fost instiintata prin intermediul sistemului Ro-Alert, referitor la modul de protectie in cazul unor astfel de fenomene meteorologice.Conditiile atmosferice au dus la formarea unei tornade in judetul Tulcea, la Tatanir, iar localnicii au surprins imagini uimitoare.Pentru judetul Tulcea a fost emis un Cod Galben de vreme rea, in localitatile Sulina, Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Nufaru, Bestepe, Crisan, C.A. Rosetti, Maliuc, Sfantu Gheorghe, Pardina, Ceatalchioi, potrivit observatornews.ro Tatanir este un sat in comuna Chilia Veche din judetul Tulcea, Dobrogea, Romania. Se afla in partea de nord a judetului, in Delta Dunarii, pe malul bratului Chilia.