Oamenii de stiinta spun cum va arata sfarsitul Universului: "Va fi un loc trist, singur si rece"

"Va fi un loc trist, singur si rece", spune profesorul Caplan.Dar in tot acel intuneric se vor putea gasi "pitice negre", un tip de stea care a devenit centrul cercetarilor profesorului Caplan. Astazi, stele mai mici care nu pot exploda intr-o supernova se micsoreaza si devin pitice albe, scrie The Independent "Stelele mai mici de aproximativ 10 ori decat masa soarelui nu au gravitatia sau densitatea necesare pentru a produce fier in miezul lor asa cum fac stelele masive, deci in momentul de fata nu pot exploda intr-o supernova", spune profesorul Caplan. "Pe masura ce piticele albe se racesc in urmatorele cateva miliarde de ani, acestea se vor miscora si, eventual, vor ingheta, devenind stele pitice negre care nu mai stralucesc."Desi acele stele se vor raci, pe masura ce se micsoreaza in colectii incredibil de dense de elemente de lumina - aproximativ de dimensiunea Pamantului, dar cu masa Soarelui - reactiile nucleare vor continua. Aceste reactii ar fi unele lente si reci, dar in cele din urma vor transforma piticele negre in fier si vor crea o supernova.In schimb, nu toate piticele negre vor trece prin acest proces . Doar 1% din stelele care exista astazi se vor transforma in acest fel. Altele, precum Soarele, nu vor avea o masa suficienta pentru a crea o explozia care sa genereze o supernova.Cele mai mari pitice negre vor exploda primele si vor fi urmate de cele mai mici, spune profesorul Caplan."Este dificil sa ne imaginam orice s-ar putea intampla dupa asta, supernovele pitice negre ar putea fi ultimul eveniment interesant din univers", spune acesta.Galaxiile vor fi disparut, gaurile negre se vor fi evaporat si expansiunea universului va fi imprastiat corpurile ramase atat de departe unul de celalalt incat niciunul nu va fi prin apropierea celaluilalt in momentul in care va exploda. Nu va fi posibil fizic pentru lumina sa traverseze o distanta atat de mare", adauga cercetatorul.