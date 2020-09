Oamenii de stiinta sfideaza gravitatia intr-un experiment. Lichidul care leviteaza si barcuta care pluteste sub el

Barcuta pare sa sfideze legile gravitatiei in timp pluteste cu varful in jos, pe sub apa de deasupra, potrivit The Guardian Acest fenomen bizar pare un truc ingenios, insa cercetatorii sustin ca aceasta descoperire poate avea si aplicatii practice, de la procesarea mineralelor, la separarea deseurilor si a poluantilor din apa, dar si din alte lichide."Ne jucam. Nu ne-am inchipuit ca va functiona", a spus Emmanuel Fort, cercetator in echipa care a descoperit acest efect, de la Scoala Superioara de Fizica si Chimie Industriala din Paris.Oamenii de stiinta au facut descoperirea in timp ce studiau impactul pe care il pot avea vibratiile asupra comportamentului lichidelor. Cercetatorii stiau deja ca, folosind tipul corect de vibratii, bulele se pot arunca in jos lichide, in timp ce particulele grele care s-ar depune in mod normal, plutesc la suprafata.Un alt efect ciudat al vibratiilor permite unui strat de lichid sa pluteasca in aer, cu conditia sa fie intr-un recipient inchis. Explicatia consta in capacitatea vibratiilor de a stabiliza sisteme care sunt, de altfel, instabile.Ceea ce au demonstrat Fort si colegii sai a fost ca obiectele ar putea experimenta un efect de "antigravitatie", plutind in partea inferioara a lichidului care leviteaza. Au facut acest lucru cu barci mici de hartie care plutesc in straturi levitante de glicerol si ulei de siliciu.O serie de forte mentin barcile la locul lor. Este un echilibru delicat care s-ar putea destrama in orice moment, daca nu ar exista vibratiile."Trucul nu este doar sa faci posibila situatia, ci si sa stabilizezi echilibrul", a spus Fort.