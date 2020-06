Oana Bizgan, proiect de lege votat in Parlament: "Pradatorii sexuali nu vor mai putea primi pedepse cu suspendare"

Ziare.

In plus, sustine Oana Bizgan, legea presupune marirea pedepselor minime pentru o serie de infractiuni precum: viol, act sexual cu un minor, pornografie infantila, trafic de persoane;completarea circumstantelor agravante; dispunerea arestului preventiv pentru astfel de infractiuni si corectarea varstelor de incadrare a faptelor de act sexual cu un minor in jurul varstei de 16 ani, aliniindu-le astfel cu varsta de discernamant si raspundere penala.Postarea integrala a Oanei Bizgan:"Victorieee! 🤘 #RockThisCountryPradatorii sexuali NU vor mai putea primi pedepse cu suspendare! Propunerea legislativa care prevede cresterea pedepselor minime in cazurile de infractiune sexuala a primit votul final in Camera Deputatilor si merge la promulgare!https://bit.ly/Adoptat_parlament_pedepse_mai_dureConcret:- marim pedepsele minime pentru o serie de infractiuni precum: viol, act sexual cu un minor, pornografie infantila, trafic de persoane etc.- completam circumstantele agravante (ex: concubinul mamei care agreseaza copilul NU va mai primi pedeapsa cu suspendare, ci detentie)- dispunem arestul preventiv pentru astfel de infractiuni- corectam varstele de incadrare a faptelor de act sexual cu un minor in jurul varstei de 16 ani, aliniindu-le astfel cu varsta de discernamant si raspundere penalaLe multumesc colegelor si colegilor mei din Parlament, precum si tuturor celor cu care am colaborat pentru a ajunge la acest rezultat. Drumul pe care il mai avem de parcurs pentru a reusi sa combatem fenomenul violentei sexuale, cu tot ce implica el, este inca unul lung. Dar am incredere ca prin colaborare si eforturi comune, vom putea atinge acest obiectiv cat mai repede.Registrul Infractorilor Sexuali a fost primul pas, acesta este al doilea. Tine DOAR de noi sa-i facem si pe urmatorii.#SePoate"