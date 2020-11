Oana Gheorghiu, de la Daruieste Viata: "Multe investitii in spitale sunt facute in functie de oportunitatile de afaceri ale decidentilor"

In plus, vorbeste si despre medicii din spitalele COVID, despre care spune ca sunt epuizati, dar si "deprimati de moartea din jurul lor"."Majoritatea spitalelor din Romania sunt intr-o stare jalnica, subfinantate, fara investitii, cu multe improvizatii pe bani multi, fara mentenanta si fara dotari coerente. Multe investitii sunt facute nu in functie de nevoile reale ale spitalului, ci in functie de oportunitatile de afaceri ale decidentilor. Intreb retoric: Neamt se poate repeta, ce credeti?Personalul medical care lucreaza in sectiile Covid este epuizat, putin, demotivat de lipsa de implicare a colegilor si autoritatilor, deprimat de moartea din jurul lor si de inconstienta celor care duc lupta cu masca. Poate nu stiti, dar multe asistente si medici ATI, infectionosti, pneumologi sunt infectati cu COVID, sunt spitale in care un medic face si 10-15 garzi. E inuman", scrie Oana Gheorghiu pe Facebook.Ea ofera si niste solutii, printre care verificarea tuturor instalatiilor de gaze medicale din spitale, emiterea unui act normativ care sa permita personalului medical de alte specialitati sa asigure suport in sectiile ATI, pneumo si infectioase, dar si construirea unor spitale modulare ATI si infectioase in orase, in apropierea spitalelor existente.Citeste si: Un container pentru morti a fost adus la Piatra Neamt. Morga spitalului de urgenta era deja plina inainte de incendiu